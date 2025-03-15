США объявили о начале крупномасштабной операции в Йемене

Центральное командование ВС США объявило о начале масштабной операции в Йемене

Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) объявило о начале крупномасштабной операции против хуситов в Йемене. Заявление опубликовано на странице командования в соцсети X.

Операция включает в себя серию ударов по объектам хуситов с «целью защиты американских интересов, сдерживания противников и восстановления свободы судоходства».

Ранее президент США Дональд Трамп приказал ВС страны начать боевые действия против хуситов в Йемене. По его словам, хуситы ведут «неослабевающую кампанию пиратства, насилия и терроризма» против американских судов, самолетов и беспилотников.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США признали хуситов террористами. Он также подчеркнул, что решение Госдепа демонстрирует «приверженность администрации Трампа защите интересов национальной безопасности США».