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18:15, 4 марта 2025Мир

США признали хуситов террористами

Рубио: США признали йеменское движение хуситов террористической организацией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

США признали йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) террористической организацией. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, передает Al Arabiya.

«Сегодня Госдепартамент США выполняет одно из первых обещаний [американского лидера Дональда] Трампа, которое он дал при вступлении в должность. Я рад объявить о том, что Госдеп внес движение "Ансар Аллах", также именуемое хуситами, в список иностранных террористических организаций», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Рубио, Вашингтон «не потерпит, чтобы какая-либо страна сотрудничала с террористическими организациями, такими как хуситы», под предлогом ведения международного бизнеса. Он также подчеркнул, что это решение Госдепа демонстрирует «приверженность администрации Трампа защите интересов национальной безопасности США».

23 января Трамп подписал указ о признании «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. В документы отмечается, что движение, которые якобы получают поддержку от Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), представляет опасность для американцев и стабильности на Ближнем Востоке.

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