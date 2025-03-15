Трамп приказал начать боевые действия против хуситов в Йемене

Трамп приказал ВС США начать боевые действия против хуситов в Йемене

Президент США Дональд Трамп приказал Вооруженным силам (ВС) страны начать боевые действия против хуситов в Йемене. Об этом он объявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Сегодня я отдал приказ ВС США начать решительные и мощные военные действия против террористов в Йемене», — написал он.

По его словам, хуситы ведут «неослабевающую кампанию пиратства, насилия и терроризма» против американских судов, самолетов и беспилотников.

Ранее стало известно, что администрация Трампа планирует запретить въезд гражданам некоторых стран. В «красный список» войдут Куба, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.