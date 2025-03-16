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14:18, 16 марта 2025Мир

Лавров призвал к прекращению применения силы против хуситов

Лавров призвал к прекращению применения силы против хуситов в разговоре с Рубио
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США прекратить применение силы против хуситов в разговоре с государственным секретарем Вашингтона Марко Рубио, который состоялся 15 марта. Об этом указано на сайте дипломатического ведомства.

Отмечается, что Рубио проинформировал Лаврова о американской военной операции против йеменских хуситов в ходе телефонных переговоров.

«В ответ на изложенную американским представителем аргументацию С.В. Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы», — указано в сообщении российского дипломатического ведомства.

Помимо этого, Лавров подчеркнул важность вступления в политический диалог всех сторон для нахождения решения, которое бы исключало кровопролитие.

Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников сообщило, что президент США Дональд Трамп пока воздерживается от более жестких мер против хуситов в Йемене. Отмечается, что Трамп не хочет серьезно втягивать США в конфликт на Ближнем Востоке.

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