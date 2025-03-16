В США рассказали о планах Трампа по Йемену

NYT: Трамп пока воздерживается от более жестких мер против хуситов в Йемене

Президент США Дональд Трамп пока воздерживается от более жестких мер против хуситов в Йемене. О планах главы Белого дома сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

«Некоторые помощники по национальной безопасности выступают за еще более агрессивную кампанию, которая может привести к тому, что хуситы, по сути, потеряют контроль над значительной частью севера страны. Однако Трамп пока не одобрил эту стратегию», — пишет газета.

Отмечается, что Трамп не хочет серьезно втягивать США в конфликт на Ближнем Востоке. Издание подчеркивает, что это связано с предвыборным обещанием Трампа — он говорил, что не будет начинать войны, а будет их останавливать.

Ранее стало известно, что Трамп лично наблюдал за авиаударами по Йемену. «Президент Трамп принимает меры против хуситов, чтобы защитить транспортные активы США и сдержать террористические угрозы», — говорится в сообщении. Пост сопровождают фотографии американского лидера в наушниках с микрофоном, а также напротив монитора.