Белый дом: Трамп наблюдал за авиаударами США по Йемену

Президент США Дональд Трамп лично наблюдал за авиаударами Соединенных Штатов по Йемену. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в соцсети X.

«Президент Трамп принимает меры против хуситов, чтобы защитить транспортные активы США и сдержать террористические угрозы», — говорится в сообщении. Пост сопровождают фотографии американского лидера в наушниках с микрофоном, а также напротив монитора.

Ранее Дональд Трамп приказал Вооруженным силам страны начать боевые действия против хуситов в Йемене. По его словам, хуситы ведут «неослабевающую кампанию пиратства, насилия и терроризма» против американских судов, самолетов и беспилотников. После этого Центральное командование ВС США объявило о начале масштабной операции в Йемене.