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05:05, 16 марта 2025Мир

Трамп наблюдал за авиаударами США по Йемену

Белый дом: Трамп наблюдал за авиаударами США по Йемену
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Central Command / Reuters

Президент США Дональд Трамп лично наблюдал за авиаударами Соединенных Штатов по Йемену. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в соцсети X.

«Президент Трамп принимает меры против хуситов, чтобы защитить транспортные активы США и сдержать террористические угрозы», — говорится в сообщении. Пост сопровождают фотографии американского лидера в наушниках с микрофоном, а также напротив монитора.

Ранее Дональд Трамп приказал Вооруженным силам страны начать боевые действия против хуситов в Йемене. По его словам, хуситы ведут «неослабевающую кампанию пиратства, насилия и терроризма» против американских судов, самолетов и беспилотников. После этого Центральное командование ВС США объявило о начале масштабной операции в Йемене.

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