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20:27, 16 марта 2025Мир

Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman

Хуситы заявили об ударе по авианосцу США USS Harry Truman в Красном море
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости США около десяти часов наносили удары по Йемену

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Kristina Young / Handout / Reuters

Представитель хуситов заявил об ударе по авианосцу США USS Harry Truman в Красном море. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, вооруженные силы хуситов в Йемене атаковали американский авианосец и военные корабли с использованием 18 ракет и беспилотников. Представитель хуситов рассказал, что США нанесли 47 ударов по территории семи йеменских провинций.

Ранее сообщалось, что около 10 часов продолжались удары США по Йемену, где поражение получали объекты хуситов. В свою очередь, хуситы пообещали ответить на «американскую агрессию». «Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — заявили они.

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