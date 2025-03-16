Хуситы пообещали атаковать все военные корабли США в Красном море

Хуситы пообещали атаковать в Красном и Аравийском морях все военные корабли США

Вооруженные силы хуситов пообещали атаковать все военные корабли США в Красном и Аравийском морях. Их заявление передает РИА Новости.

Представитель хуситов пригрозил, что вооруженные силы "будут атаковать все американские военные корабли в Красном и Аравийском морях в ответ на агрессию".

Ранее стало известно, что хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman и военные корабли сопровождения с использованием 18 ракет и беспилотников.

Телеканал Al Hadath сообщал, что удары США по Йемену, где поражение получали объекты хуситов, продолжались около 10 часов.