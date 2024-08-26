Названы последствия пожара на атакованном хуситами нефтяном танкере в Красном море

AP: пожар на атакованном хуситами греческом танкере грозит утечками нефти

Пожар на греческом танкере Sounion, атакованном йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах», угрожает разливом нефти и серьезными экологическими последствиями, хотя сейчас явных признаков разлива сейчас нет, со ссылкой на военно-морское командование Евросоюза сообщает Associated Press (AP).

Агентство называет нападение на судно самым серьезным за последние несколько недель. В ЕС в свою очередь отмечают, что происшествие и последовавший за ним пожар «являются одновременно навигационной и непосредственной угрозой для окружающей среды» — огонь виден как минимум в девяти разных местах на палубе танкера, перевозившего около миллиона баррелей иракской нефти.

В Госдепартаменте США ранее заявили, что события грозят экологической катастрофой, а хуситы своими действиями «ясно дали понять, что намерены уничтожить рыбную промышленность и региональную экосистему», поскольку, хотя экипаж и был эвакуирован, «похоже, полны решимости потопить корабль и его груз в море».

После начала израильской военной операции в секторе Газа йеменские хуситы в знак солидарности с палестинским движением ХАМАС начали атаковать связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи. На фоне этого некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море, стоимость которых резко выросла.