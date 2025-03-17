Лебедев: Бойцам ВСУ обещали грин-карты за вывод наемников из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют диверсионно-разведывательные группы из «добровольцев», чтобы с их помощью попытаться вывести иностранных наемников, оказавшихся в окружении в Курской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По словам Лебедева, ВСУ собирают диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются вывести иностранцев. Отмечается, что за это им обещают грин-карты в США.

В начале марта военный эксперт из Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник запаса Виталий Киселев заявил, что в зоне СВО на южном направлении ВСУ проводят секретную переброску наемников. Среди них — французы, немцы и англичане. Киселев подчеркнул, что все наемники представляют собой законную цель и в конечном счете будут уничтожены.