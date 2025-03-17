Бывший российский полицейский получил миллионы под видом взятки и похитил их

В Ростове командир ДПС получил 6 лет за хищение 10 млн рублей под видом взятки

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии бывшего полицейского, который получил десять миллионов рублей под видом взятки и похитил их. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, речь идет об экс-командире батальона ДПС Александре Своеволине, который на момент совершения преступления занимал руководящую должность в Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры. Мужчина под предлогом передачи взятки получил деньги от семьи фигуранта дела о мошенничестве, обещая освободить их родственника от уголовной ответственности. Полученные средства он похитил.

Суд признал Своеволина виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Его отправят отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее в Иркутской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы начальника отделения кадров войсковой части Анатолия Волжанцева по делу о вымогательстве взяток.