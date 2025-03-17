В российском регионе вымогавшего взятки майора осудили на пять лет

В Приангарье суд дал пять лет майору, вымогавшему взятки у контрактников

В Иркутской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы начальника отделения кадров войсковой части Анатолия Волжанцева по делу о вымогательстве взяток. Об этом сообщает РИА Новости.

Волжанцев будет отбывать наказание в колонии строгого режима с конфискацией суммы взяток. Он лишен звания «майор запаса».

По данным ведомства, осужденный требовал с подчиненных 50 процентов с выплат из регионального бюджета военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны России. В случае отказа он угрожал не предоставить необходимые для назначения оплаты документы. Известно о шести эпизодов взяток через посредников на 600 тысяч рублей.

Отмечается, что Волжанцев признал вину, раскаялся и заключил досудебное соглашения, активно сотрудничая со следствием.

Ранее Курский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима двух военных комендантов, которые вымогали взятки у военнослужащих.