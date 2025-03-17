Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:49, 17 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе вымогавшего взятки майора осудили на пять лет

В Приангарье суд дал пять лет майору, вымогавшему взятки у контрактников
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Иркутской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы начальника отделения кадров войсковой части Анатолия Волжанцева по делу о вымогательстве взяток. Об этом сообщает РИА Новости.

Волжанцев будет отбывать наказание в колонии строгого режима с конфискацией суммы взяток. Он лишен звания «майор запаса».

По данным ведомства, осужденный требовал с подчиненных 50 процентов с выплат из регионального бюджета военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны России. В случае отказа он угрожал не предоставить необходимые для назначения оплаты документы. Известно о шести эпизодов взяток через посредников на 600 тысяч рублей.

Отмечается, что Волжанцев признал вину, раскаялся и заключил досудебное соглашения, активно сотрудничая со следствием.

Ранее Курский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима двух военных комендантов, которые вымогали взятки у военнослужащих.

    Обсудить
    Последние новости

    «Пять лет тюрьмы или поедешь повоюешь». Танкисты ВСУ признались, что их угрозами отправили на фронт

    Первые места по новым алкобрендам в России заняли водка и виски

    Российский военный описал увиденное в Судже фразой «стало понятно значение слова нацизм»

    На Западе заявили о роли США в продлении антироссийских санкций ЕС

    В российском регионе вымогавшего взятки майора осудили на пять лет

    ВСУ уличили в охоте на сочувствующих России мирных жителей Харьковской области

    Мировой оборот оружия достиг пика со времен холодной войны

    В Киеве предрекли возвращение стран Запада к ведению дел с Россией

    В Белом доме захотели ударить по объектам одной страны

    Тело убитой ВСУ больше полугода назад беременной нашли в больнице под Суджей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше