Двух военных комендантов приговорили к срокам за взятки от военнослужащих

В Курске двум военным комендантам дали по 9 лет за взятки на 60 тысяч рублей

Курский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима двух военных комендантов, которые вымогали взятки у военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Суд признал их виновными по статьям 290 («Получение взяток в виде денег за бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки») и 291 («Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей») УК РФ. Мужчин лишили воинских званий.

Как установил суд, осужденные являлись должностными лицами военной комендатуры. Осенью 2023 года они вышли за пределы полевого лагеря и заметили там двух военнослужащих, пользовавшихся телефонами. Угрожая ответственностью за грубое нарушение дисциплины, военные коменданты получили от «нарушителей» по 5000 рублей в качестве взятки. По такой же схеме они забрали 50 тысяч рублей у двух других военных.

Ранее Верховный суд Якутии ужесточил наказание бывшему 50-летнему военному комиссару Якутска по делу о получении взяток.