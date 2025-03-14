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08:27, 14 марта 2025Силовые структуры

Российскому экс-военному ужесточили наказание по делу о получении взяток

В Якутии суд ужесточил наказание экс-военному по делу о получении взяток
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Верховный суд (ВС) Якутии ужесточил наказание бывшему 50-летнему военному комиссару Якутска по делу о получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчине назначены дополнительные наказания в виде штрафа в размере шести миллионов рублей и лишения специального воинского звания подполковника запаса. Такое решение вышестоящая инстанция приняла после поступления апелляционного представления прокурора и жалобы осужденного.

В декабре 2024 года Якутский городской суд признал мужчину виновным в получении взяток. По версии следствия, с 2019 по 2022 год он, будучи должностным лицом, в составе организованной группы от восьми человек получил 892 тысяч рублей за освобождение призывника от прохождения военной службы. Фигуранту было назначено десять лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе, а также взыскана в доход государства сумма взятки.

Ранее сообщалось, что бывший начальник УМВД Ростова-на-Дону Сергей Шпак попал под следствие из-за турпутевок.

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