Часть россиян предупредили об опасной погоде

Синоптик Вильфанд предупредил об урагане на Курильских островах

В понедельник, 17 марта, на Курильских островах ожидаются ураган и вьюга, а в регионах Поволжья — сильные осадки. Об опасной погоде часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По информации синоптика, в южной половине островов Курильской гряды пройдет сильный снегопад. При этом будет дуть северный ветер со скоростью 33-35 метров в секунду. «Это ураган. Раз сильный снег и ветер, это означает, что будет бушевать по-настоящему сильная метель», — отметил он.

Сильные осадки обрушатся и на Приволжский федеральный округ. Так, в Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областях, Татарстане и Башкортостане прогнозируются дождь, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, гололедица, заключил специалист.

Ранее начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что весна окончательно придет в Москву в третьей декаде марта.