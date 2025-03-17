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14:37, 17 марта 2025Экономика

Москвичам назвали время прихода весны

Синоптик Варакин: Весна придет в столицу после 20 марта
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

После заморозков и снегопадов весна окончательно придет в Москву в третьей декаде марта. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Холоднее всего будет в понедельник, 17 марта. В столице столбики термометров покажут от нуля до минус 2 градусов Цельсия, по области ожидается до минус 4 градусов. Во вторник, 18 марта, будет теплее. В столице — от нуля до плюс двух градусов. В среду, 18 марта, воздух прогреется до плюс 4-6 градусов. Во вторник и среду возможен снег.

По словам синоптика, после 20 марта температуры в городе будут стабильно плюсовыми. В конце недели возможны только слабые ночные заморозки в Подмосковье, когда температура будет опускаться до отметки минус 2-3 градусов. В дневное время будет значительно теплее — до плюс 9-11 градусов.

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Варакин напомнил, что за последние трое суток Москва и другие регионы центральной России пережили не только штормовой ветер и неожиданные снегопады, но и перепад температур в тридцать с лишним градусов. Так, 14 марта в Московской области потеплело до рекордных плюс 17,6 градуса. Уже в ночь на 16 марта в Подмосковье ударили январские морозы — похолодало до минус 15,7 градуса.

В понедельник, 17 марта, в столице убрали арендные самокаты и велосипеды. Аренду средств индивидуальной мобильности (СИМ) приостановили из-за внезапно выпавшего снега.

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