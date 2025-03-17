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10:42, 17 марта 2025Экономика

В Москве убрали электросамокаты и велосипеды

Дептранс: В Москве приостановили аренду самокатов и велосипедов из-за непогоды
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве убрали электросамокаты и велосипеды. Аренду индивидуального транспорта приостановили из-за непогоды, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Дело в том, что температура воздуха в Москве опустилась до минусовых значений — это побудило операторов аренды поставить поездки на паузу. Передвижение на самокатах и велосипедах в дождь и снег может быть опасным, пояснили в дептрансе.

«Рекомендуем владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом», — посоветовали в ведомстве. Когда погода улучшится, самокаты и велосипеды вернут на улицы столицы.

Сезон проката средств индивидуальной мобильности в Москве официально начался два дня назад — 15 марта. Из-за прихода климатической весны это случилось раньше обычного. При этом начавшуюся установку самокатов и велосипедов на улицах города корреспонденты заметили еще 13 марта.

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