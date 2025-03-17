Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:16, 17 марта 2025Экономика

Дату начала действия запрета ЕС на доступ к SWIFT российских банков раскрыли

Запрет ЕС на доступ к SWIFT для 11 банков РФ начнет действовать с 17 марта
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Запрет Европейского союза (ЕС) на доступ к SWIFT для 11 российских банков и двух небанковских организаций начнет действовать с понедельника, 17 марта. На это обратило внимание РИА Новости.

Отмечается, что под ограничения попали банки «Ак Барс», «Уралсиб», «Кубань кредит», «Точка», «Национальный резервный банк», «Росэксимбанк», «Банк Синара» и другие организации.

В начале марта власти Швейцарии вслед за руководителями ЕС расширили свой санкционный список против России. В обновленный швейцарский список попали в общей сложности 48 физических и 35 юридических лиц из РФ.

    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России высказались о будущем статусе Украины

    Уиткофф рассказал о контактах США со странами Европы

    Симоньян описала свое изумление от гимна Украины

    Мессенджеру Telegram предрекли миллионные штрафы

    Сроки обнародования документов по делу принца Гарри раскрыли

    Женщина не испытала ни одного оргазма за семь лет и пробудила либидо с помощью фетиша

    Мобилизованный в ВСУ покончил с собой в учебной части

    Дату начала действия запрета ЕС на доступ к SWIFT российских банков раскрыли

    Студентка продала девственность знаменитому актеру за 175 миллионов рублей

    Развеян миф о здоровом образе жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше