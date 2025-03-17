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19:42, 17 марта 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал жителей европейской страны нацией абсолютно больных людей

Врач Мясников заявил, что французы принимают антидепрессанты в большом объеме
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что многие французы и американцы принимают антидепрессанты в большом объеме. Выпуск, в котором доктор высказался о жителях этих стран, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал о своей работе в США, где он заметил, что пациенты принимают более 10 таблеток антидепрессантов в день по назначению врача. Доктор рассказал, что однажды выпил половину такой таблетки и проспал два дня. «Они эти антидепрессанты едят как конфетки», — удивился специалист.

Доктор добавил, что похожая ситуация складывается во Франции. Он рассказал, что узнал об этом, когда общался с фармацевтами в этой европейской стране. «Такое ощущение, что это нация абсолютно больных людей», — посетовал врач.

Ранее Мясников раскрыл россиянам циничный секрет врачей. По словам медика, его коллеги считают, что лечение должно быть болезненным и дорогим.

Вот это да!
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