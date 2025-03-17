Ефремов вознамерился устроить чудовищную движуху после выхода по УДО

Актер Ефремов пообещал устроить чудовищную движуху после выхода по УДО

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за ДТП, пообещал устроить «чудовищную движуху по всей Белгородской области» в случае условно-досрочного освобождения (УДО). Слова артиста приводит Telegram-канал Shot.

«Гамарджоба, генацвале! С днем рождения тебя поздравляю! Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области», — сказал актер во время телефонного разговора с другом, имя которого не раскрывается.

При этом Ефремов, говоря о приближающемся заседании по УДО, подчеркнул, что это «просто суд» и «еще ничего непонятно».

Ранее Михаил Ефремов прошел подробное медицинское обследование. Отмечалось, что никаких новых заболеваний у него не нашли.