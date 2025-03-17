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09:10, 17 марта 2025Культура

Ефремов вознамерился устроить чудовищную движуху после выхода по УДО

Актер Ефремов пообещал устроить чудовищную движуху после выхода по УДО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за ДТП, пообещал устроить «чудовищную движуху по всей Белгородской области» в случае условно-досрочного освобождения (УДО). Слова артиста приводит Telegram-канал Shot.

«Гамарджоба, генацвале! С днем рождения тебя поздравляю! Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области», — сказал актер во время телефонного разговора с другом, имя которого не раскрывается.

При этом Ефремов, говоря о приближающемся заседании по УДО, подчеркнул, что это «просто суд» и «еще ничего непонятно».

Ранее Михаил Ефремов прошел подробное медицинское обследование. Отмечалось, что никаких новых заболеваний у него не нашли.

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