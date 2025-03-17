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16:53, 17 марта 2025Культура

Егору Криду не разрешили выступить в Белоруссии

Певец Егор Крид заявил, что правительство Белоруссии не дает ему выступать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) в ходе стрима на платформе Twitch заявил, что его концерты запрещены в Белоруссии «на правительственном уровне». Его слова приводит сайт «Афиша Daily».

«У нас был запланирован большой концерт в Минске. Арена на 30 тысяч человек. Прямо сейчас мы не знаем, почему и по каким причинам нам не дают провести концерт на территории Белоруссии», — сказал он.

Отмечается, что в 2020 году Егор Крид и рэпер Тимати записали клип «Звездопад», в котором усмотрели насмешку над президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее певец обратился к актеру Юре Борисову, который стал первым российским артистом, получившим номинацию на премию «Оскар».

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