Егору Криду не разрешили выступить в Белоруссии

Певец Егор Крид заявил, что правительство Белоруссии не дает ему выступать

Российский певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) в ходе стрима на платформе Twitch заявил, что его концерты запрещены в Белоруссии «на правительственном уровне». Его слова приводит сайт «Афиша Daily».

«У нас был запланирован большой концерт в Минске. Арена на 30 тысяч человек. Прямо сейчас мы не знаем, почему и по каким причинам нам не дают провести концерт на территории Белоруссии», — сказал он.

Отмечается, что в 2020 году Егор Крид и рэпер Тимати записали клип «Звездопад», в котором усмотрели насмешку над президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее певец обратился к актеру Юре Борисову, который стал первым российским артистом, получившим номинацию на премию «Оскар».