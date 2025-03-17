Экс-главу компании-разработчика промышленных компьютеров осудят за хищение 130 миллионов

В Москве пройдет суд над экс-главой «Ниеншанц» Ярутовым за хищение 130 млн руб.

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы компании-разработчика промышленных компьютеров «Ниеншанц» Виктора Ярутова, обвиняемого в хищении более 130 миллионов рублей у государства. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Дело Ярутова направлено в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый объявлен в международный розыск, он заочно арестован. Имущество мужчины также арестовано на сумму более 40 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2010 году Минобороны России заключило контракты с «Ниеншанц» на поставку и установку средств связи на общую сумму более пяти миллиардов рублей. В период с 2010 по 2011 годы Ярутов и его сообщники внесли в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения о стоимости средств связи, похитив таким образом у государства более 130 миллионов рублей.

Ранее Генпрокуратура обнаружила хищение более 100 миллионов рублей в подведомственном Рособрнадзору Институте оценки качества образования.