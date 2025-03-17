Европа закупила рекордный объем газа

Форум стран-экспортеров: В феврале импорт СПГ в Европу вырос на 19 процентов

В феврале 2025 года импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу вырос до рекордных объемов. Об этом со ссылкой на доклад Форума стран-экспортеров газа сообщает РИА Новости.

Поставки топлива выросли на 19 процентов год к году и достигли 11,99 миллиона тонн. Такую тенденцию объясняют сокращением трубопроводных поставок и повышением спроса на газ для отопления в условиях холодной погоды.

Как сообщает Politico, Евросоюз (ЕС) не стал полностью запрещать импорт российского СПГ, так как рассчитывает сначала договориться с США о поставках топлива.

«Когда ЕС принимал... санкции против России в феврале, чиновники не включили в них запрет на российский СПГ, несмотря на растущее давление... Причиной стали продолжающиеся переговоры с (президентом США Дональдом) Трампом: ЕС не хотел предлагать официальный запрет на... топливо (из РФ), пока не заключит сделку с Вашингтоном», — цитирует источник издания РИА Новости

К началу марта 2025-го запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе опустились почти до 38 процентов от их суммарной вместимости, минимального значения за три года. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), показатель на 11,46 процентного пункта отстает от среднего за последние пять лет значения на начало марта. Прошлый отопительный сезон, завершившийся 31 марта 2024 года, европейские страны завершили с рекордным показателем заполненности ПХГ в 58,44 процента.