Запасы газа в европейских хранилищах опустились до минимума за три года

GIE: Запасы газа в подземных хранилищах ЕС опустились почти до 38 процентов

К началу марта 2025-го запасы топлива в подземных хранилищах газа Евросоюза (ЕС) опустились почти до 38 процентов от их суммарной вместимости. Достигнутый результат оказался минимальным за три года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

В настоящее время местные резервуары заполнены на 38,23 процента. Этот показатель отстает на 11,46 процентного пункта (п.п.) от среднего за последние пять лет значения на начало марта. Прошлый отопительный сезон, завершившийся 31 марта 2024 года, европейские страны завершили с рекордным показателем заполненности ПХГ в 58,44 процента.

Отбор газа из европейских ПХГ 1 марта достиг отметки в 388 миллионов кубометров. В то же время уровень закачки топлива за отчетный период опустился до 23 миллионов. На этом фоне совокупные резервы снизились до 42,4 миллиарда кубометров. Достигнутый результат оказался седьмым максимальным за всю историю статистических наблюдений.

С конца октября 2024 года страны ЕС отобрали из ПХГ в общей сложности более 67 миллиардов кубометров газа. При этом темпы отбора газа из местных резервуаров могут заметно снизиться в начале марта на фоне прогнозируемой в регионе очень теплой погоды. В запасе у ЕС также остаются мощности регазификации сжиженного газа (СПГ). В феврале поступления СПГ с терминалов в местную газотранспортную систему оказались рекордными для последнего месяца зимы. В настоящее время мощности регазификации СПГ загружены на 49 процентов от максимума.

Агентство Bloomberg отмечало, что Европе не грозит дефицит газа. Однако существуют опасения относительно скорости заполнения газохранилищ для следующей зимы. Высокая стоимость топлива может привести к убыткам до трех миллиардов евро. Одними из главных пострадавших от удорожания газа стали энергоемкие сектора экономики ЕС. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), цена топлива для европейских промпотребителей в Европе оказалась в пять раз выше, чем в США, и на 30 процентов больше, чем в Китае.