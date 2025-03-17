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15:02, 17 марта 2025Силовые структуры

Фигурантов дела о перестрелке с полицией в российском регионе осудили

В Подмосковье фигурантам дела о перестрелке с полицией дали до 14,5 года колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Московский областной суд приговорил четверых фигурантов дела о перестрелке с полицией на сроки до 14,5 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Олега Зернова.

Обвиняемые — Али Алиев, Рамазан Алиев, Ахмед Темиров и Станислав Чартаев. Они признаны виновными по статьям о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Так, Али Алиев получил 13,5 года, Рамазан Алиев — 14 лет, Ахмед Темиров — 14,5 и Станисла Чартаев — 14 лет. По словам адвоката, защита намерена обжаловать приговор. Зернов назвал приговор откровенно неправосудным.

По данным агентства, суд установил, что 28 июня 2023 года фигуранты под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомобиля вымогали 100 тысяч рублей у жителя Орехово-Зуевского городского округа. Тогда на место приехали полицейские. Сначала завязалась потасовка, которая переросла в перестрелку. Так, Али Алиев перекинул одного из правоохранителей через бедро, а Рамзан Алиев, находящийся в метре от них, открыл огонь из травматического оружия резиновыми пулями. Второй оперативник произвел ответные выстрелы и получил ранение, ранив также своего коллегу, который оказался на линии огня. В результате силовик не выжил.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала одного из участников кровавой разборки в Шлиссельбурге в 2021 году.

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