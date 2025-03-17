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12:59, 17 марта 2025Силовые структуры

Французскую организацию признали в России нежелательной за фейки про СВО

ГП признала нежелательной в РФ Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В России нежелательной признана деятельность французской организации Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!, распространяющей фейки о специальной военной операции (СВО) и агитирующей против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России (ГП).

Организация, созданная в марте 2022 года в Париже, занимается антироссийской деятельностью при партнерстве Russie-Libertes и «Антивоенного комитета России» (его деятельность признана в в РФ нежелательной) с участием проукраинских объединений по сбору средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! была создана с целью поддержки киевского режима, отметили в ведомстве. Ее учредители выступают за применение против России санкций, проводят митинги и собирают средства на закупку автомобилей повышенной проходимости для подразделений ВСУ.

12 марта сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность датской организации Rasmussen Global (RG), основанной бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

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