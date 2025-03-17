Генерала Попова отправили в СИЗО из-за перекура

«Ъ»: Генерала Попова перевели из-под домашнего ареста в СИЗО из-за перекура

Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что это связано с нарушением запрета на общение с другим фигурантом дела, предпринимателем Сергеем Моисеевым. По словам военного прокурора, генерал и его предполагаемый сообщник поговорили, когда в перерыве вышли покурить на крыльцо гарнизонного суда. Прокурор попросил показать видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, суд одобрил просьбу.

Адвокат генерала Сергей Буйновский подал жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Он заявил о незаконности и необоснованности судебного решения. По его словам, судья принял участие в несанкционированных оперативно-разыскных мероприятиях, на что не имел права, так как записи нельзя использовать как доказательства, поскольку их процессуальный статус не был определен.

Попов был задержан в мае прошлого года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья.