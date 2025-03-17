Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:02, 17 марта 2025Силовые структуры

Генерала Попова отправили в СИЗО из-за перекура

«Ъ»: Генерала Попова перевели из-под домашнего ареста в СИЗО из-за перекура
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что это связано с нарушением запрета на общение с другим фигурантом дела, предпринимателем Сергеем Моисеевым. По словам военного прокурора, генерал и его предполагаемый сообщник поговорили, когда в перерыве вышли покурить на крыльцо гарнизонного суда. Прокурор попросил показать видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, суд одобрил просьбу.

Адвокат генерала Сергей Буйновский подал жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Он заявил о незаконности и необоснованности судебного решения. По его словам, судья принял участие в несанкционированных оперативно-разыскных мероприятиях, на что не имел права, так как записи нельзя использовать как доказательства, поскольку их процессуальный статус не был определен.

Попов был задержан в мае прошлого года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья.

    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России высказались о будущем статусе Украины

    Уиткофф рассказал о контактах США со странами Европы

    Симоньян описала свое изумление от гимна Украины

    Мессенджеру Telegram предрекли миллионные штрафы

    Сроки обнародования документов по делу принца Гарри раскрыли

    Женщина не испытала ни одного оргазма за семь лет и пробудила либидо с помощью фетиша

    Мобилизованный в ВСУ покончил с собой в учебной части

    Дату начала действия запрета ЕС на доступ к SWIFT российских банков раскрыли

    Студентка продала девственность знаменитому актеру за 175 миллионов рублей

    Развеян миф о здоровом образе жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше