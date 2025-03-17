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16:03, 17 марта 2025Россия

Хинштейн описал ситуацию в Курской области

Хинштейн: ВСУ тоже не сомневаются в том, что ВС РФ освободят Курскую область
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Врио главы Курской области Александр Хинштейн на пресс-конференции «Первые 100 дней работы в должности» описал ситуацию в российском приграничье, передает ТАСС.

По словам губернатора, на сегодняшний день Вооруженные силы Украины (ВСУ) тоже не сомневаются в том, что Российская армия освободит Курскую область.

«В том, что территория будет полностью освобождена от [ВСУ], не сомневаются даже сами они, наши враги. То, что, люди туда вернутся, жизнь мирную мы наладим. Нам надо думать про завтрашний, про послезавтрашний день», — обозначил Хинштейн.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал число остающихся под контролем ВСУ сел в Курской области. По его словам, противник пытается удержать любыми силами и средствами три населенных пункта.

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