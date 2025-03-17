Российский генерал назвал число остающихся под контролем ВСУ сел в Курской области

Алаудинов: В Курской области ВСУ пытаются удержать три населенных пункта

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать три населенных пункта. Число остающихся под контролем противника сел назвал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

«Только три населенных пункта [в Курской области] пытаются они [ВСУ] удержать любыми силами и средствами, что у них, в принципе, тоже не получается», — обозначил российский генерал.

По словам Алаудинова, российские военные продолжают наступление, ежедневно продвигаются вперед, а бойцы ВСУ несут серьезные потери.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны заявил, что часть Вооруженных сил России (ВС РФ) уже находится в Сумской области и в ближайшее время на этом направлении будет создаваться буферная зона.

Ранее Минобороны отчиталось о ходе боевых действий в Курской области. По данным оборонного ведомства, за сутки российские военные нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.