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13:15, 17 марта 2025Россия

Минобороны отчиталось о ходе боевых действий в Курской области

Минобороны отчиталось об ударах по ВСУ в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России проинформировало о ходе боевых действий в Курской области. Об этом говорится в сводке военного ведомства о боях на территории региона.

По данным Минобороны, за минувшие сутки армия России нанесла поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Кроме того, российским дальнобойным оружием были нанесены удары по живой силе и военной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе дислоцированных в Сумской области.

17 июня стало известно о единственном населенном пункте Курской области, остающемся под контролем ВСУ по состоянию на первую половину дня 17 марта. Им оказалась попавшая в сводку Минобороны Горналь. Из сообщения военного ведомства следует, что на подступах к селу уже идут бои.

ЖЗЛ
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