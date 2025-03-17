Минобороны отчиталось об ударах по ВСУ в Курской области

Минобороны России проинформировало о ходе боевых действий в Курской области. Об этом говорится в сводке военного ведомства о боях на территории региона.

По данным Минобороны, за минувшие сутки армия России нанесла поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Кроме того, российским дальнобойным оружием были нанесены удары по живой силе и военной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе дислоцированных в Сумской области.

17 июня стало известно о единственном населенном пункте Курской области, остающемся под контролем ВСУ по состоянию на первую половину дня 17 марта. Им оказалась попавшая в сводку Минобороны Горналь. Из сообщения военного ведомства следует, что на подступах к селу уже идут бои.