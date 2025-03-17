Mash: Горналь — единственное контролируемое ВСУ село в Курской области

Село Горналь осталось единственным контролируемым Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенным пунктом Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в Горнали уже идут бои, сейчас под контроль Российской армии перешло около 50 процентов территории села.

До выхода на государственную границу на указанном направлении российским подразделениям осталось пройти около полутора километров, отмечает канал.

Ранее 17 марта стало известно о скором освобождении армией России Гоголевки в Курской области. Село находится неподалеку от Суджи – приграничного райцентра, который был освобожден в середине месяца.