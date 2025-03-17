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11:12, 17 марта 2025Россия

Стало известно о скором освобождении армией России еще одного села под Суджей

ТАСС: Армия России контролирует большую часть Гоголевки в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России контролирует большую часть Гоголевки в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В начале марта российские войска активизировалась на Курском направлении и к середине месяца освободили более 80 процентов территории, занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) летом 2024 года.

Гоголевка расположена к юго-западу от Суджи. Село находится неподалеку от дороги, связывающей Суджу с украинским городом Сумы.

Ранее российские военнослужащие сообщили об ожесточенных боях у «дороги жизни» — так называют трассу Суджа — Юнаковка. Столкновения идут в лесополосах вдоль дороги.

ЖЗЛ
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