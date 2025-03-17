Армия России контролирует большую часть Гоголевки в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
В начале марта российские войска активизировалась на Курском направлении и к середине месяца освободили более 80 процентов территории, занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) летом 2024 года.
Гоголевка расположена к юго-западу от Суджи. Село находится неподалеку от дороги, связывающей Суджу с украинским городом Сумы.
Ранее российские военнослужащие сообщили об ожесточенных боях у «дороги жизни» — так называют трассу Суджа — Юнаковка. Столкновения идут в лесополосах вдоль дороги.