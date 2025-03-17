Хинштейн раскритиковал врио главы Суджанского района за пассивную работу

Хинштейн раскритиковал врио главы Суджанского района Дмитрюкова за работу

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Курской области Александр Хинштейн раскритиковал врио руководителя Суджанского района Юрия Дмитрюкова за пассивную работу. Это произошло во время заседания правительства приграничного региона, его трансляция велась во «ВКонтакте».

Руководитель региона выступил с критикой Дмитрюкова после отчета своего заместителя Владимира Базарова. Тот сообщил, что переселенцам из приграничных районов выдали свыше 7100 жилищных сертификатов, но при этом подчеркнул, что закрыть перечень жилых помещений, который направляется в федеральные органы, мешает Суджанский район.

Реагируя на это, Хинштейн напомнил, что уже интересовался у Дмитрюкова, нужна ли району помощь или дополнительные силы в этом вопросе, однако получил отрицательный ответ. Информацию об этом подтвердил и Базаров.

Так работать невозможно, это просто недопустимо. Наиболее пострадавший район на сегодняшний день, по сути, эту работу провалил… Я, обращаясь к исполняющему обязанности главы района, предупреждаю об ответственности за эти действия. Потому что подобного рода пассивность влечет за собой рост социального напряжения, возмущения людей. И хочу, чтобы наши жители об этом знали, где причина Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

Дмитрюков заменил на посту главы Суджансколго района Александра Богачева. Его уволили с должности в ноябре 2024 года после встречи руководства региона с местными жителями, после чего он стал волонтером.