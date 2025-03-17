Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 17 марта 2025Россия

Хинштейн раскритиковал врио главы Суджанского района за пассивную работу

Хинштейн раскритиковал врио главы Суджанского района Дмитрюкова за работу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Курской области Александр Хинштейн раскритиковал врио руководителя Суджанского района Юрия Дмитрюкова за пассивную работу. Это произошло во время заседания правительства приграничного региона, его трансляция велась во «ВКонтакте».

Руководитель региона выступил с критикой Дмитрюкова после отчета своего заместителя Владимира Базарова. Тот сообщил, что переселенцам из приграничных районов выдали свыше 7100 жилищных сертификатов, но при этом подчеркнул, что закрыть перечень жилых помещений, который направляется в федеральные органы, мешает Суджанский район.

Материалы по теме:
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
10 марта 2025
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
9 марта 2025
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024

Реагируя на это, Хинштейн напомнил, что уже интересовался у Дмитрюкова, нужна ли району помощь или дополнительные силы в этом вопросе, однако получил отрицательный ответ. Информацию об этом подтвердил и Базаров.

Так работать невозможно, это просто недопустимо. Наиболее пострадавший район на сегодняшний день, по сути, эту работу провалил… Я, обращаясь к исполняющему обязанности главы района, предупреждаю об ответственности за эти действия. Потому что подобного рода пассивность влечет за собой рост социального напряжения, возмущения людей. И хочу, чтобы наши жители об этом знали, где причина

Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

Дмитрюков заменил на посту главы Суджансколго района Александра Богачева. Его уволили с должности в ноябре 2024 года после встречи руководства региона с местными жителями, после чего он стал волонтером.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Superjet с российскими двигателями совершил первый полет. Видео

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    В Кремле ответили на вопрос о решении Путина посетить Курскую область

    Раскрыт неожиданный способ распознать проблемы с психическим здоровьем по поведению в душе

    Власти России решили договориться с торговыми сетями о ценах на продукты

    В Кремле отреагировали на информацию о звонках Путину с Украины

    Укрепление рубля назвали временным явлением

    Аксенов сообщил об угрозах подрыва Крымского моста от ВСУ

    В Кремле рассказали об отношениях Таджикистана и России

    В США заявили об успешности атак российских дронов на ВСУ под Курском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше