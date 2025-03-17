Инвалид получил почти 100 тысяч рублей за залитую дождем квартиру

В Уварово инвалид получил 94 тысячи рублей за залитую дождем квартиру

В городе Уварово Тамбовской области инвалиду второй группы удалось получить компенсацию за затопленную дождем квартиру. Об этом пишет MK.RU.

Затопление произошло в результате невыполнения обязанностей по капитальному ремонту крыши подрядной организацией. Из-за некачественной гидроизоляции открытых участков кровли в квартиру одного из жильцов попала дождевая вода. Прокуратура подала на подрядчиков в суд, который обязал ответчика выплатить собственнику пострадавшего жилья 94 тысячи рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге смогли получить компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей за затопленную квартиру. Жилье пострадало в результате разрыва крана стояка отопления на чердаке дома, который произошел по вине коммунальщиков.