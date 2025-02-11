В российском городе хозяевам залитой квартиры выплатили 1,5 миллиона рублей

В Петербурге хозяевам залитой квартиры коммунальщики выплатили 1,5 млн руб.

Жители Санкт-Петербурга, пострадавшим от залива квартиры, смогли получить компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет пресс-служба местного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В результате разрыва крана стояка отопления на чердаке дома затопило одну из квартир. Помимо порчи мебели и ремонта, кипятком залило и дорогую люксовую одежду хозяев — дубленки, кожаные куртки, пальто, оригинальные кроссовки. Ущерб от коммунальной аварии был оценен в 1,5 миллиона рублей. Кроме того, на время ликвидации последствий залива супругам приходилось снимать другое жилье.

Виновником аварии признали Жилкомсервис, однако с выплатами коммунальщики не спешили. Ускорить оплату компенсаций удалось судебным приставам. Руководство организации активизировалось после того, как на регистрацию автопарка компании наложили запрет.

Ранее жительница Кургана смогла отсудить у управляющей компании более 500 тысяч за порчу ремонта в квартире. Сквозь дырявую кровлю, починку которой УК отложила, к пострадавшей через трещину постоянно стекала талая вода.