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08:10, 17 марта 2025Интернет и СМИ

Известная телеведущая похвасталась 331 выходным днем в году

Телеведущая Уайт заявила, что съемки «Колеса фортуны» занимают примерно 34 дня
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for Race To Erase MS

Бессменная телеведущая американской телеигры «Колесо фортуны» Ванна Уайт рассказала, что съемки передачи на год занимают чуть больше месяца и похвасталась большим количеством выходных дней. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

«Мы снимаем шоу примерно 34 дня в году. Вот так. (...) Но это целых шесть выпусков в день, ну же, посочувствуйте мне», — поиронизировала телеведущая. Ее собеседник подсчитал, что у Уайт остается 331 выходных в году. Телеведущая отметила, что «никогда об этом не думала в таком роде».

Ранее стало известно, что американский телеведущий Марк Консуэлос появился в прямом эфире шоу с расстегнутой ширинкой. На проблему с внешним видом Консуэлоса обратила внимание соведущая Келли Рипа.

«Колесо фортуны» выходит на телеэкраны с 1975 года, Ванна Уайт ведет телешоу непрерывно с 1982 года.

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