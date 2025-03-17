Известная телеведущая похвасталась 331 выходным днем в году

Телеведущая Уайт заявила, что съемки «Колеса фортуны» занимают примерно 34 дня

Бессменная телеведущая американской телеигры «Колесо фортуны» Ванна Уайт рассказала, что съемки передачи на год занимают чуть больше месяца и похвасталась большим количеством выходных дней. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

«Мы снимаем шоу примерно 34 дня в году. Вот так. (...) Но это целых шесть выпусков в день, ну же, посочувствуйте мне», — поиронизировала телеведущая. Ее собеседник подсчитал, что у Уайт остается 331 выходных в году. Телеведущая отметила, что «никогда об этом не думала в таком роде».

Ранее стало известно, что американский телеведущий Марк Консуэлос появился в прямом эфире шоу с расстегнутой ширинкой. На проблему с внешним видом Консуэлоса обратила внимание соведущая Келли Рипа.

«Колесо фортуны» выходит на телеэкраны с 1975 года, Ванна Уайт ведет телешоу непрерывно с 1982 года.