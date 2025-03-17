Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:00, 17 марта 2025Мир

Китай пересмотрит свое присутствие в Арктике из-за сближения России и США

SCMP: Китай пересмотрит идею «полярной державы» из-за сближения России и США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Власти КНР пересмотрят свою политику по присутствию в Арктическом регионе из-за возможного соглашения о сотрудничестве между Москвой и Вашингтоном. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Уточняется, что из-за геополитической напряженности снизился интерес Китая к доступу к природным ресурсам Арктики и к управлению территорией региона. До этого Пекин сообщал о своих целях в Арктике в «весьма агрессивном тоне» и называл себя «приарктическим государством». В публикации отмечается, что такие амбиции властей привели к негативной реакции со стороны государств региона.

Помимо этого, страна перестала использовать термин «приарктическое государство» — это, в свою очередь, может свидетельствовать об отходе или значительном снижении интереса Китая к Арктике.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что улучшение отношений России и США поможет совместному освоению космоса и Арктики.

    Обсудить
    Последние новости

    «Пять лет тюрьмы или поедешь повоюешь». Танкисты ВСУ признались, что их угрозами отправили на фронт

    Российский военный описал увиденное в Судже фразой «стало понятно значение слова нацизм»

    На Западе заявили о роли США в продлении антироссийских санкций ЕС

    В российском регионе вымогавшего взятки майора осудили на пять лет

    ВСУ уличили в охоте на сочувствующих России мирных жителей Харьковской области

    Мировой оборот оружия достиг пика со времен холодной войны

    В Киеве предрекли возвращение стран Запада к ведению дел с Россией

    В Белом доме захотели ударить по объектам одной страны

    Тело убитой ВСУ больше полугода назад беременной нашли в больнице под Суджей

    Украина согласилась на снятие санкций с России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше