Китай пересмотрит свое присутствие в Арктике из-за сближения России и США

SCMP: Китай пересмотрит идею «полярной державы» из-за сближения России и США

Власти КНР пересмотрят свою политику по присутствию в Арктическом регионе из-за возможного соглашения о сотрудничестве между Москвой и Вашингтоном. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Уточняется, что из-за геополитической напряженности снизился интерес Китая к доступу к природным ресурсам Арктики и к управлению территорией региона. До этого Пекин сообщал о своих целях в Арктике в «весьма агрессивном тоне» и называл себя «приарктическим государством». В публикации отмечается, что такие амбиции властей привели к негативной реакции со стороны государств региона.

Помимо этого, страна перестала использовать термин «приарктическое государство» — это, в свою очередь, может свидетельствовать об отходе или значительном снижении интереса Китая к Арктике.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что улучшение отношений России и США поможет совместному освоению космоса и Арктики.