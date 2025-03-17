Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:21, 17 марта 2025Путешествия

Крупнейшая российская авиакомпания запустила распродажу билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов для пассажиров, которые готовы улететь в ближайшие даты. Об этом сообщается на сайте крупнейшего российского перевозчика.

Акция продлится с 17 по 19 марта, а улететь по выбранным направлениям можно с 18 по 21 марта. Предложение распространяется на прямые перелеты в одну сторону в классе «Эконом».

Материалы по теме:
«Сидите дома и не позорьтесь!» Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
«Сидите дома и не позорьтесь!»Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
6 июля 2022
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля 2022

Так, улететь из Москвы в Бангкок, Денпасар (Бали), Анталию, Абу-Даби, Дубай и Коломбо в эти даты можно от 10,3 тысячи рублей. По аналогичной стоимости продаются билеты в Гонконг, Пекин, Санью, Хургаду.

Есть скидки и на внутренние направления. Например, поездка из Санкт-Петербурга в Казань обойдется от 3 тысяч рублей, а из Сочи в Екатеринбург и из Петербурга в Уфу — от 7 тысяч.

Ранее россиянам рассказали о возможности бюджетно отдохнуть в санаториях Кавминвод. Путевки на апрель в самые дешевые здравницы продаются от 30 тысяч с человека.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные сообщили об ожесточенных боях у «дороги смерти» в Курской области. Что об этом известно?

    Сотрудниц российского университета осудили за незаконную легализацию мигрантов

    В России рассказали об ожиданиях от разговора Путина и Трампа

    Сибига назвал три красные линии Киева на переговорах

    На «Госуслугах» появилась новая возможность

    В Киеве назвали возможную сторону для контроля режима прекращения огня

    В России оценили отступление ВСУ из Суджи как элемент сделки с США

    В ЦУМе выставили на продажу люстру почти за 26 миллионов рублей

    Европа закупила рекордный объем газа

    Российский производитель спутников пожаловался на рекордно скромный заказ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше