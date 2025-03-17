Крупнейшая российская авиакомпания запустила распродажу билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов для пассажиров, которые готовы улететь в ближайшие даты. Об этом сообщается на сайте крупнейшего российского перевозчика.

Акция продлится с 17 по 19 марта, а улететь по выбранным направлениям можно с 18 по 21 марта. Предложение распространяется на прямые перелеты в одну сторону в классе «Эконом».

Так, улететь из Москвы в Бангкок, Денпасар (Бали), Анталию, Абу-Даби, Дубай и Коломбо в эти даты можно от 10,3 тысячи рублей. По аналогичной стоимости продаются билеты в Гонконг, Пекин, Санью, Хургаду.

Есть скидки и на внутренние направления. Например, поездка из Санкт-Петербурга в Казань обойдется от 3 тысяч рублей, а из Сочи в Екатеринбург и из Петербурга в Уфу — от 7 тысяч.

Ранее россиянам рассказали о возможности бюджетно отдохнуть в санаториях Кавминвод. Путевки на апрель в самые дешевые здравницы продаются от 30 тысяч с человека.