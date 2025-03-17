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11:29, 17 марта 2025Забота о себе

Любителей чипсов предупредили о серьезной ошибке

Диетолог Кодамала назвала ошибкой употребление больше 25 граммов чипсов за раз
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Диетолог Винни Кодамала рассказала об одной распространенной серьезной ошибке при употреблении чипсов, которая ведет к набору веса. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Кодамала предупредила: если любители чипсов будут съедать за раз целую упаковку этой закуски весом в 45 граммов, это неизбежно приведет к лишним килограммам. Из-за того, что у пакетов с чипсами нет механизма, позволяющего его закрыть, люди ошибочно принимают его за одну порцию еды. Однако, по словам диетолога, в таком количестве закуски содержится пятая часть рекомендуемой взрослым суточной нормы жиров, шестая часть дневной нормы соли и более 200 килокалорий.

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Чтобы избежать набора веса из-за чипсов, Кодамала рекомендовала разделять содержимое упаковки на две части, так как безопасной для фигуры порцией является 25 граммов в день. При этом она призвала помнить, что слишком частое употребление большого количества чипсов может иметь серьезные последствия для здоровья. «Избыток насыщенных жиров и соли может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта», — уточнила она.

Ранее эндокринолог Галина Смирнова предупредила россиян о коварстве экстремальных диет. Подобные системы питания, по ее словам, помогают быстро похудеть, но чаще дают лишь временный эффект — вскоре вес возвращается, а иногда и увеличивается.

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