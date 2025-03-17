Марьяна Ро опубликовала фото топлес

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) опубликовала фото топлес. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 7,3 миллиона подписчиков.

25-летняя инфлюэнсерша запечатлела себя в зеркале после выхода из душа. Она предстала перед камерой с обнаженным торсом, прикрыв рукой голую грудь и продемонстрировав кубики пресса на животе.

В то же время она обернула вокруг бедер белое махровое полотенце и уложила волосы в гладкий пучок.

В декабре 2024 года Марьяна Ро также снялась в распахнутом халате на голое тело.