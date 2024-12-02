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12:22, 2 декабря 2024Ценности

Марьяна Ро снялась в распахнутом халате на голое тело

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @maryanaro

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) снялась в откровенном образе. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 7,3 миллиона подписчиков.

25-летняя инфлюэнсерша позировала для фото, стоя у зеркала в ванной в белом халате, надетом на голое тело. При этом она распахнула наряд, частично обнажившись до талии.

В то же время сетевая знаменитость распустила влажные волосы и отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В ноябре Марьяна Ро также похвасталась мускулами на фото топлес.

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