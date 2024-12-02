Марьяна Ро снялась в распахнутом халате на голое тело

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) снялась в откровенном образе. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 7,3 миллиона подписчиков.

25-летняя инфлюэнсерша позировала для фото, стоя у зеркала в ванной в белом халате, надетом на голое тело. При этом она распахнула наряд, частично обнажившись до талии.

В то же время сетевая знаменитость распустила влажные волосы и отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В ноябре Марьяна Ро также похвасталась мускулами на фото топлес.