Министр культуры раскрыла судьбу «Ленфильма»

Глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что студия «Ленфильм» не будет закрыта

Культовая советская и российская киностудия «Ленфильм» не будет закрыта. Об этом министр культуры России Ольга Любимова рассказала в интервью ТАСС.

По словам главы министерства, сейчас в студии происходит смена совета директоров. О передаче акций «Ленфильма» городу Санкт-Петербургу речи не идет.

«Я поддерживаю "Ленфильм", и мы останемся с ним как профильное ведомство. Совершенно точно студия не будет закрыта и перепрофилирована. Мы работаем и бьемся за развитие кинематографа и сохранение истории нашей страны, наследия», — заявила она.

Любимова отметила, что сейчас 100 процентов акций учреждения принадлежит Росимуществу. На старейшей из ныне работающих студий страны, открытой в 1918 году, были созданы фильмы «Собачье сердце», «Шерлок Холмс», «Белое солнце пустыни» и многие другие картины.

Ранее народный артист Российской Федерации Владимир Бортко заявил, что готов возглавить киностудию «Ленфильм» после ухода с должности Федора Бондарчука. «Если я возглавлю студию, все будет прекрасно. Если нет, то не знаю», — пояснил он.

