Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:58, 31 января 2025Культура

Известный режиссер заявил о готовности возглавить «Ленфильм» после ухода Бондарчука

Режиссер Владимир Бортко заявил о готовности возглавить киностудию «Ленфильм»
Ольга Коровина

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Народный артист Российской Федерации Владимир Бортко заявил, что готов возглавить киностудию «Ленфильм» после ухода с должности Федора Бондарчука. Его комментарий приводит издание «Абзац».

Режиссер также отметил, что киностудию может ждать светлое будущее, несмотря на частую смену руководства и иные проблемы. «Если я возглавлю студию, все будет прекрасно. Если нет, то не знаю», — пояснил он.

Владимир Бортко — создатель многих известных картин, включая экранизацию «Собачьего сердца», трагикомедию «Блондинка за углом», многосерийный фильм «Мастер и Маргарита» и сериал «Улицы разбитых фонарей».

Ранее стало известно, что Федор Бондарчук покинул руководство киностудии «Ленфильм» из-за занятости. Кинодеятель был связан с «Ленфильмом» с 2012 года, но теперь сосредоточился на должности генерального продюсера в основанной им Art Pictures Studio и в «НМГ Студии».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США за сутки до катастрофы с фигуристами могла произойти еще одна трагедия. Почему вертолет пытался столкнуться с самолетом?

      Летевший в Калининград пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      «Поймал птицу удачи». Житель Дальнего Востока выиграл миллиард рублей в лотерею. Как ему это удалось?

      Скорость движения поездов в России упала до уровня 1992 года

      Известный режиссер заявил о готовности возглавить «Ленфильм» после ухода Бондарчука

      К тушению мощного пожара в Москве привлекли поезд

      Журналисты «Известий» попали под удар беспилотника ВСУ

      В Госдуме заявили о нежелании уподобляться Трампу

      12-летнюю россиянку с отставанием в развитии раздели догола и сняли в кино для взрослых

      Начальника военного представительства Минобороны России арестовали по делу о взятке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше