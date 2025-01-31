Известный режиссер заявил о готовности возглавить «Ленфильм» после ухода Бондарчука

Режиссер Владимир Бортко заявил о готовности возглавить киностудию «Ленфильм»

Народный артист Российской Федерации Владимир Бортко заявил, что готов возглавить киностудию «Ленфильм» после ухода с должности Федора Бондарчука. Его комментарий приводит издание «Абзац».

Режиссер также отметил, что киностудию может ждать светлое будущее, несмотря на частую смену руководства и иные проблемы. «Если я возглавлю студию, все будет прекрасно. Если нет, то не знаю», — пояснил он.

Владимир Бортко — создатель многих известных картин, включая экранизацию «Собачьего сердца», трагикомедию «Блондинка за углом», многосерийный фильм «Мастер и Маргарита» и сериал «Улицы разбитых фонарей».

Ранее стало известно, что Федор Бондарчук покинул руководство киностудии «Ленфильм» из-за занятости. Кинодеятель был связан с «Ленфильмом» с 2012 года, но теперь сосредоточился на должности генерального продюсера в основанной им Art Pictures Studio и в «НМГ Студии».