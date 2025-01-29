Решение Бондарчука покинуть руководство «Ленфильма» объяснили

Представитель Далакян: Бондарчук покинул руководство «Ленфильма» из-за занятости

Федор Бондарчук покинул руководство киностудии «Ленфильм» из-за занятости. Об этом ТАСС сообщила представитель режиссера Мария Далакян.

Она уточнила, что у кинодеятеля увеличилась рабочая загрузка в основанной им Art Pictures Studio и в «НМГ Студии», там Бондарчук работает в должности генерального продюсера.

Далакян добавила, что Бондарчук покинул пост председателя совета директоров «Ленфильма» еще в декабре 2024 года. Министр культуры РФ Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу о его отставке.

Бондарчук был связан с «Ленфильмом» с 2012 года. РБК писал, что режиссер покинул киностудию якобы из-за ее нестабильного финансового положения и частой смены руководства.