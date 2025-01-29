Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:01, 29 января 2025Культура

Решение Бондарчука покинуть руководство «Ленфильма» объяснили

Представитель Далакян: Бондарчук покинул руководство «Ленфильма» из-за занятости
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Федор Бондарчук покинул руководство киностудии «Ленфильм» из-за занятости. Об этом ТАСС сообщила представитель режиссера Мария Далакян.

Она уточнила, что у кинодеятеля увеличилась рабочая загрузка в основанной им Art Pictures Studio и в «НМГ Студии», там Бондарчук работает в должности генерального продюсера.

Далакян добавила, что Бондарчук покинул пост председателя совета директоров «Ленфильма» еще в декабре 2024 года. Министр культуры РФ Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу о его отставке.

Бондарчук был связан с «Ленфильмом» с 2012 года. РБК писал, что режиссер покинул киностудию якобы из-за ее нестабильного финансового положения и частой смены руководства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Высокопоставленные силовики задержаны по делу главы «Фонбета». При обыске изъяты два миллиона долларов

      Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами снялась в латексном наряде

      Кандидат в президенты МОК высказался о снятии санкций с России

      Решение Бондарчука покинуть руководство «Ленфильма» объяснили

      Названо возможное орудие убийства трех лесничих в Калужской области

      Над Крымом сбили два беспилотника

      Трамп раскрыл судьбу «худших преступников-нелегалов»

      В Грузии назвали абсурдной резолюцию ПАСЕ о выборах

      Бернар Арно лишился более десяти миллиардов долларов за день

      Собчак обратилась к срывающим концерты Лолиты активистам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше