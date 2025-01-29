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20:46, 29 января 2025Культура

Бондарчук покинет руководство «Ленфильма»

Режиссер Федор Бондарчук покинет совет директоров легендарной студии «Ленфильм»
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Актер и режиссер Федор Бондарчук может покинуть совет директоров «Ленфильма». Об этом сообщает Telegram-канал «РБК» со ссылкой на источники.

По информации собеседника издания, решение Бондарчука покинуть легендарную еще с советских времен киностудию связано с ее нестабильным финансовым положением и частой сменой руководства. Сообщается, что на данный момент у «Ленфильма» есть непогашенная задолженность в размере более 100 миллионов рублей, а также ряд судебных разбирательств, в том числе с собственником компании — Росимуществом.

Известно, что в конце 2024 года в отставку ушел также гендиректор «Ленфильма» Эдуард Суворов. Его назначили на должность за три месяца до увольнения.

В начале 2024 года стало известно, что предыдущего директора киностудии «Ленфильм» объявили в розыск по уголовной статье.

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