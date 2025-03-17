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07:47, 17 марта 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

EMSC: В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Эфиопии произошло мощное землетрясение. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сейсмособытие зафиксировали в воскресенье, 16 марта, в 21:53 по местному времени (совпадает с московским). Магнитуда подземных толчков достигала 5,1 — это считается сильным землетрясением. Эпицентр находился в 143 километрах к северо-востоку от города Назарет с населением 213 тысяч человек.

Очаг землетрясение залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и возможных инфраструктурных разрушениях не уточняется.

14 марта мощное землетрясение произошло на Камчатке. Сейсмособытие зафиксировали утром 14 марта. Магнитуда подземных толчков достигала 5,1, что считается сильным землетрясением. Эпицентр находился в 94 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 43 километров, уточнили в МЧС.

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