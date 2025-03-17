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07:36, 17 марта 2025Экономика

Москвичей предупредили о морозных ночах

Синоптик Вильфанд: Морозные ночи и мартовская погода ожидаются в Москве
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В начале недели в Москве ожидаются морозные ночи и типичные для марта температуры днем. О такой погоде предупредил жителей столицы и области научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Ночь на вторник, 18 марта, станет самой холодной в регионе. В Москве столбики термометров опустятся до минус 6-8 градусов, а в области — до минус 12. «Однако это норма марта, именно такой погода и должна быть», — подчеркнул синоптик.

Вильфанд добавил, что в понедельник, 17 марта, в столице будет облачно — температура воздуха не превысит нулевую отметку. Во вторник станет чуть теплее — от минус 1 до плюс 4 градусов. В ночь на среду, 19 марта, в Москве ожидается минус 3-5 градусов, а в области — до минус 8 градусов.

«[Днем в Москве] будет облачно, небольшой снег прогнозируется, и температура повысится до плюс 3-5 градусов. Такая температура уже на 1 градус выше нормы», — заключил метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столицы о возвращении холодов в конце марта — начале апреля. Синоптик посоветовал автомобилистам не спешить с заменой резины на летнюю.

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