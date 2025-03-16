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12:46, 16 марта 2025Экономика

Москвичей предупредили о возможном похолодании в конце марта

Синоптик Шувалов: В Москве не исключен еще один возврат холодов в конце марта
Екатерина Ештокина

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В конце марта — начале апреля не исключен еще один возврат холодов. О возможном похолодании москвичей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

По словам эксперта, в начале следующей недели температура будет не слишком низкая: ночью до минус 5 градусов, днем около 0 градусов.

При этом во второй половине недели, уточнил синоптик, температура начнет значительно повышаться и достигнет 8 градусов Цельсия. «То есть небольшое напоминание о прошедшей зиме у нас в первой половине недели в виде снега и морозов ночных и намек на возврат к весне — во второй половине недели», — уточнил Шувалов.

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В то же время специалист посоветовал автомобилистам не спешить менять резину, поскольку холода еще могут вернуться в столицу. «И определенно, это все-таки самый конец марта — начало апреля», — подчеркнул он.

Ранее в марте москвичей предупредили о зимнем режиме погоды. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что только начиная с четверга, 20 марта, ночные температуры повысятся до нуля.

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