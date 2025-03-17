В Москве перестали строить дешевые квартиры

«НДВ супермаркет недвижимости»: Площадь новостроек стандарт-класса упала на 80 %

Московские девелоперы практически отказались от строительства квартир стандарт-класса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику компании «НДВ супермаркет недвижимости».

По данным фирмы, к марту 2025 года общая площадь квартир стандарт-класса в пределах Старой Москвы составила 1,2 тысячи квадратных метров. Таким образом, за последний год показатель упал на 80 процентов, а в сравнении с другими классами жилья — приблизился к нулю. Данную тенденцию подтверждают и в компании «Метриум». Бюджетные новостройки сейчас строятся лишь за МКАД в Новой Москве и области.

Снижаются объемы строительства и в сегменте комфорт-класса. Согласно информации компании «НДВ», за 2024 год число таких проектов сократилось на 6,2 процента — в то же время общее предложение в новом фонде выросло на 8,3 процента. За пять лет доля объектов комфорт-класса снизилась на 7 процентов. Вместе с комфорт-классом такие лоты пять лет назад составляли половину первичного рынка в Москве. Однако к марту 2025-го комфорт-сегмент занял лишь 33,7 процента, а стандарт-класс почти исчез с рынка.

Основатель платформы BnMAP.pro Ирина Доброхотова такую ситуацию объясняет ростом цен на участки, в результате чего строительство жилья массовых сегментов становится невыгодной с экономической точки зрения. Так, с 2019 года гектар жилой застройки в Старой Москве подорожал с 665 миллионов до 1,79 миллиарда рублей. Цены в свою очередь поднялись после запуска льготной ипотеки, а ассортимент площадок сократился на фоне развития программы комплексного развития территорий. Кроме того, в стоимости прибавили стройматериалы и услуги подрядчиков. Тем временем столичные власти повышают требования к архитектурному облику жилых комплексов. Покрыть все эти издержки девелоперы не в состоянии и переходят в бизнес-класс.

Ранее в Москве ввели запрет на строительство самого популярного среди покупателей формата жилья — студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров. Несмотря на это «малогабаритки» продолжают занимать лидирующие позиции на столичном рынке. За февраль доля микрожилья в ассортименте столичных новостроек даже выросла, перевалив за половину.