Мужчина пожаловался на невозможность спать с женой в одной постели из-за ее новой привычки

Мужчина пожаловался, что несколько недель не может спать в собственной постели из-за новой привычки жены слушать звуки китов. О своей проблеме он написал на форуме Reddit.

Автор поста рассказал, что его 32-летняя супруга недавно полюбила слушать звуки, которые издают киты. Сначала она слушала их во время работы из дома, затем стала включать их, когда занималась домашними делами, готовила еду и даже во время семейных ужинов. Поначалу мужчина не возражал, однако вскоре женщина начала включать эти звуки на полную мощность по ночам.

«Динамики стоят по обе стороны нашей кровати, и крики океанских китов эхом разносятся по нашей спальне, как будто мы спим на дне Марианской впадины. Она говорит, что это помогает ей расслабиться и почувствовать связь с природой. Проблема в том, что из-за этого я заснуть не могу», — посетовал он.

Мужчина признался, что из-за новой привычки жены постоянно просыпается и чувствует себя так, словно попал в глубоководный фильм ужасов. Затычки для ушей не помогли ему полностью заглушить раздражающие звуки. Он просил жену использовать наушники или уменьшить громкость, но та отказалась, заявив, что для достижения нужного ей эффекта звук должен заполнять комнату.

После нескольких недель прослушивания звуков китов автор поста не выдержал и решил спать в машине, припаркованной на подъездной дорожке возле их дома. Однако супруга не оценила его решения. «Теперь она в ярости. Говорит, что я покидаю нашу постель из-за какой-то ерунды и заставляю ее чувствовать себя виноватой за попытки создать расслабляющую домашнюю обстановку», — признался мужчина.

В комментариях пользователи поддержали мужчину и посоветовали ему объяснить жене, что спальня — это их общее пространство, поэтому ей придется уважать и его желания. «Как вы и сказали, она может воспользоваться наушниками. Ей нужно быть лучшим партнером и пойти на компромисс в этом вопросе», — посоветовали они.

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